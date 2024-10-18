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Результаты матчей чемпионата Германии 18 октября

Результаты матчей чемпионата Германии 18 октября
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В пятницу, 18 октября, в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игры.

Результаты матчей чемпионата Германии 18 октября:

21:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Санкт-Паули» — 2:1.

В субботу, 19 октября, в чемпионате Германии состоится шесть матчей. «Майнц» сыграет с «РБ Лейпциг», «Боруссия» М с «Хайденхаймом», «Байер» примет на своём поле «Айнтрахт» Франкфурт, «Хоффенхайм» будет играть с «Бохумом», «Фрайбург» с «Аугсбургом», а «Бавария» со «Штутгартом».

Напомним, первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимает «Бавария» с 14 очками в шести турах. Второе — «РБ Лейпциг» с таким же количеством очков, третье — «Айнтрахт» Франкфурт с 13 очками.

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