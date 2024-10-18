CAS оставил в силе штраф «Барселоны» в размере € 500 тыс.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА, который оштрафовал каталонскую «Барселону» на € 500 тыс. за финансовые нарушения. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Спортивный арбитражный суд установил, что сине-гранатовые нарушили два пункта правил финансового фэйр-плей, поэтому штраф является полностью обоснованным. В июле 2023 года УЕФА опубликовал отчёт первой палаты комитета финансового контроля по деятельности клубов. Палата назначила штраф «Барселоне» в размере € 500 тыс. за неправильную отчётность о прибыли от продажи нематериальных активов. Каталонский клуб опротестовал данное решение, однако в ноябре 2023 года апелляция была отклонена.

После девяти сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 24 очка.