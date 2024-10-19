Вчера, 18 октября, прошёл стартовый матч 8-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Франции 18 октября:

«Монако» — «Лилль» — 0:0.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга. На 61-й минуте был удалён защитник «Монако» Джордан Тезе. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе хозяев и провёл на поле все 90 минут.

«Монако» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. На втором месте находится «ПСЖ», набрав 17 очков. Замыкает тройку лидеров «Марсель» (14).