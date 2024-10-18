Эндрик исключил возможность ухода из «Реала» в аренду зимой — AS

18-летний нападающий мадридского «Реала» Эндрик не намерен уходить из «Королевского клуба» в аренду грядущей зимой с целью получения большего количества игрового времени. Об этом сообщает AS.

По информации источника, бразильский футболист доволен минутами на поле, которые ему предоставляет главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Эндрик намерен доказывать итальянскому специалисту, что он заслуживает играть чаще.

Ранее окружение 18-летнего нападающего допускало, что он может отправиться в аренду зимой, если у него не будет игрового времени.

В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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