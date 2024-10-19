Вчера, 18 октября, прошёл стартовый матч 10-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Испании 18 октября:

«Алавес» — «Вальядолид» — 2:3.

В составе «Алавеса» отличились Антонио Мартинес и Кике, за «Вальядолид» забили Мамаду Силла (с пенальти), Селим Амалла (с пенальти) и Ануар.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона». Команда набрала 24 очка за девять матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 21 очко. Тройку лидеров замыкает мадридский «Атлетико», у которого 17 очков.