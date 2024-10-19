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Юрий Сёмин: если Глушаков заканчивает карьеру, то он реализовал весь свой потенциал

Юрий Сёмин: если Глушаков заканчивает карьеру, то он реализовал весь свой потенциал
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился мыслями о карьере полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Глушаков прошёл хороший путь. У него были и победы, и чемпионские звания. В каждой команде он играл очень достойно. Раз он принял решение заканчивать карьеру, значит, были основания. Денису есть что вспомнить. Он играл в сборной России, поэтому воспоминания и опыт остались хорошие. Если Денис заканчивает карьеру, то он реализовал весь свой потенциал», — приводит слова Сёмина Metaratings.

21 сентября Глушаков сообщил, что его отправили во вторую команду «Химок». Позднее футболист стал играть в составе «СКА-Ростов», выступающего в Медиалиге. Также Глушаков заявил, что завершит свою профессиональную карьеру в мае 2025 года.

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