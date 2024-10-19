Криштиану Роналду опубликовал пост после победы «Аль-Насра» в матче с «Аль-Шабабом»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 7-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Шабабом» (2:1). Форвард отметился забитым мячом на 90+7-й минуте встречи, этот гол стал для него 907-м в карьере.

«Мы никогда не сдаёмся!» — написал Роналду в социальной сети.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 907 голов в официальных матчах. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 73 за «Аль-Наср» и 133 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.