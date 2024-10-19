«Я плакал каждый день». Ромелу Лукаку рассказал о своей реакции на критику после ЧМ-2022

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку рассказал о своём психологическом состоянии после вылета сборной Бельгии с чемпионата мира 2022 года в Катаре после группового этапа. Тогда форвард столкнулся с большим количеством критики из-за большого количества нереализованных моментов.

«Это был первый раз за 29 лет, когда футбол тронул меня. Я никогда не думал о депрессии, но я плакал каждый день неделями, даже в отпуске. Тьерри Анри звонил мне три раза в день. Моя мама и дети были в Милане, но у меня не было сил. Мне нужно было побыть одному какое-то время», — приводит слова Лукаку Football Italia.

Лукаку в текущем сезоне сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.