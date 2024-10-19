Гвардиола стал ближе к продлению контракта с «Манчестер Сити» — Football Insider

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал ближе к пролонгации трудового соглашения с клубом, заканчивающегося грядущим летом, после того, как немецкий специалист Томас Тухель возглавил сборную Англии. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, перед назначением Тухеля Футбольная ассоциация Англии связывалась с Гвардиолой, заинтересованным в работе со сборными. Однако стороны не договорились о сотрудничестве. На текущий момент Гвардиола обдумывает вариант с подписанием нового годичного контракта с «Манчестер Сити».

Ранее в СМИ появлялись сведения, что в случае ухода Гвардиолы из английского клуба грядущим летом его место могут занять тренер «Спортинга» Рубен Аморим или тренер «Байера» Хаби Алонсо.

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