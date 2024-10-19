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Мареска сообщил о восстановлении Джеймса после травмы, футболист не играл с августа

Мареска сообщил о восстановлении Джеймса после травмы, футболист не играл с августа
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что 24-летний правый защитник Рис Джеймс восстановился после травмы подколенного сухожилия, полученной им в начале августа.

«Он [Джеймс] наконец-то доступен. Рис работал с нами во время международного перерыва. Это хорошая новость, особенно для него, потому что быть травмированным — это не самое приятное чувство. Наконец-то он вернулся», — приводит слова Марески Goal.

Английский футболист не принял участия ни в одном матче нынешнего сезона по причине травмы. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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