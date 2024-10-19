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Голкипер «Интера» Зоммер высказался о претендентах на чемпионство в Серии А

Голкипер «Интера» Зоммер высказался о претендентах на чемпионство в Серии А
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Швейцарский голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер поделился мнением о претендентах на чемпионство в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

«Я представляю себе очень сложный, неопределённый сезон. Мы уже видели, насколько сильны «Ювентус» и «Наполи», но мы также проиграли дерби: так что берегитесь и «Милана». В конце концов, посмотрим, кто выстоит! Но когда вы говорите, что в Италии каждый матч сложный, это не риторика. Это правда», — приводит слова Зоммера Milan News со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

После семи туров чемпионата Италии турнирную таблицу возглавляет «Наполи» (16). На втором месте находится «Интер» (14). Тройку лидеров замыкает «Ювентус» (13).

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