Transfermarkt: пять игроков «Аталанты» вошли в топ-10 самых подорожавших в Серии А
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов итальянской Серии А. По итогам этого обновления нападающий «Аталанты» Матео Ретеги стал самым подорожавшим футболистом чемпионата Италии (+ € 12 млн). На второй строчке расположился защитник «Аталанты» Исак Хин (+ € 11 млн). Замкнул тройку лидеров вингер «Милана» Кристиан Пулишич (+ € 10 млн).
10 самых подорожавших игроков Серии А по версии Transfermarkt:
- Матео Ретеги («Аталанта») — € 28 млн (+ € 12 млн).
- Исак Хин («Аталанта») — € 20 млн (+ € 11 млн).
- Кристиан Пулишич («Милан») — € 50 млн (+ € 10 млн).
- Кенан Йылдыз («Ювентус») — € 40 млн (+ € 10 млн).
- Адемола Лукман («Аталанта») — € 40 млн (+ € 10 млн).
- Эдерсон («Аталанта») — € 40 млн (+ € 10 млн).
- Джанлука Скамакка («Аталанта») — € 35 млн (+ € 10 млн).
- Янн Биссек («Интер») — € 25 млн (+ € 9 млн).
- Дан Ндой («Болонья») — € 22 млн (+ € 8 млн).
- Альберт Гудмундссон («Фиорентина») — € 30 млн (+ € 8 млн).
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