Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Transfermarkt: пять игроков «Аталанты» вошли в топ-10 самых подорожавших в Серии А

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов итальянской Серии А. По итогам этого обновления нападающий «Аталанты» Матео Ретеги стал самым подорожавшим футболистом чемпионата Италии (+ € 12 млн). На второй строчке расположился защитник «Аталанты» Исак Хин (+ € 11 млн). Замкнул тройку лидеров вингер «Милана» Кристиан Пулишич (+ € 10 млн).

10 самых подорожавших игроков Серии А по версии Transfermarkt:

Матео Ретеги («Аталанта») — € 28 млн (+ € 12 млн). Исак Хин («Аталанта») — € 20 млн (+ € 11 млн). Кристиан Пулишич («Милан») — € 50 млн (+ € 10 млн). Кенан Йылдыз («Ювентус») — € 40 млн (+ € 10 млн). Адемола Лукман («Аталанта») — € 40 млн (+ € 10 млн). Эдерсон («Аталанта») — € 40 млн (+ € 10 млн). Джанлука Скамакка («Аталанта») — € 35 млн (+ € 10 млн). Янн Биссек («Интер») — € 25 млн (+ € 9 млн). Дан Ндой («Болонья») — € 22 млн (+ € 8 млн). Альберт Гудмундссон («Фиорентина») — € 30 млн (+ € 8 млн).

Самый дорогой трансфер в истории футбола: