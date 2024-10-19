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Transfermarkt: пять игроков «Аталанты» вошли в топ-10 самых подорожавших в Серии А

Transfermarkt: пять игроков «Аталанты» вошли в топ-10 самых подорожавших в Серии А
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов итальянской Серии А. По итогам этого обновления нападающий «Аталанты» Матео Ретеги стал самым подорожавшим футболистом чемпионата Италии (+ € 12 млн). На второй строчке расположился защитник «Аталанты» Исак Хин (+ € 11 млн). Замкнул тройку лидеров вингер «Милана» Кристиан Пулишич (+ € 10 млн).

10 самых подорожавших игроков Серии А по версии Transfermarkt:

  1. Матео Ретеги («Аталанта») — € 28 млн (+ € 12 млн).
  2. Исак Хин («Аталанта») — € 20 млн (+ € 11 млн).
  3. Кристиан Пулишич («Милан») — € 50 млн (+ € 10 млн).
  4. Кенан Йылдыз («Ювентус») — € 40 млн (+ € 10 млн).
  5. Адемола Лукман («Аталанта») — € 40 млн (+ € 10 млн).
  6. Эдерсон («Аталанта») — € 40 млн (+ € 10 млн).
  7. Джанлука Скамакка («Аталанта») — € 35 млн (+ € 10 млн).
  8. Янн Биссек («Интер») — € 25 млн (+ € 9 млн).
  9. Дан Ндой («Болонья») — € 22 млн (+ € 8 млн).
  10. Альберт Гудмундссон («Фиорентина») — € 30 млн (+ € 8 млн).
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