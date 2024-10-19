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Анри — лучший футболист XXI века в АПЛ по версии Goal, Роналду — девятый, Дрогба — 14-й

Анри — лучший футболист XXI века в АПЛ по версии Goal, Роналду — девятый, Дрогба — 14-й
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Известный британский новостной сайт о футболе Goal.com составил рейтинг из 25 лучших футболистов английской Премьер-лиги в XXI веке. Первое место в этом списке занял экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри. На второй строчке расположился бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз. Замыкает тройку лидеров экс-нападающий «красных дьяволов» Уэйн Руни.

25 лучших футболистов АПЛ в XXI веке по версии Goal.com:

1. Тьерри Анри («Арсенал»).
2. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»).
3. Уэйн Руни («Эвертон»/«Манчестер Юнайтед»).
4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).
5. Стивен Джеррард («Ливерпуль»).
6. Фрэнк Лэмпард («Челси»).
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»).
8. Патрик Виейра («Арсенал»).
9. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).
10. Давид Сильва («Манчестер Сити»).
11. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).
12. Эден Азар («Челси»).
13. Венсан Компани («Манчестер Сити»).
14. Дидье Дрогба («Челси»).
15. Родри («Манчестер Сити»).
16. Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед»).
17. Джон Терри («Челси»).
18. Гарри Кейн («Тоттенхэм»).
19. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
20. Вирджил ван Дейк («Саутгемптон»/«Ливерпуль»).
21. Петр Чех («Челси»).
22. Эшли Коул («Арсенал»/«Челси»).
23. Луис Суарес («Ливерпуль»).
24. Сеск Фабрегас («Арсенал»/«Челси»).
25. Яя Туре («Манчестер Сити»).

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