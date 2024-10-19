«Это провокация». Ловчев высказался о ситуации со штрафом Черчесова в сборной Казахстана

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной Советского Союза Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с российским главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым, оштрафованным местной федерацией футбола за «неуважительное отношение к казахскому языку».

«Это провокация, Черчесова же не предупредили, что будут говорить по‑казахски. Прав Черчесов в своем поведении. Федерацию надо оштрафовать за то, что они не посадили с ним переводчика. В России перед чемпионатом мира кому только Черчесов ни проигрывал, а потом все орали и кричали. Нога одного человека сделала нас счастливыми. Стас, ты на правильном пути!» — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

На пресс-конференции после завершения матча 4-го тура Лиги наций УЕФА Казахстан — Словения (0:1) главный тренер хозяев поля Станислав Черчесов подшутил на журналистом в футболке «ПСЖ», задавшим вопрос на казахском языке, вопросом: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

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