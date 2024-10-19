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Головин стал лучшим игроком матча «Монако» по версии Whoscored, опубликована статистика

Российский атакующий полузащитник Александр Головин признан статистическим порталом Whoscored лучшим игроком матча 8-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «Лилль» (0:0), который прошёл 18 октября на стадионе «Луи II» в Монако.

Головин получил от экспертов портала оценку 7,6 (лучшая оценка остальных игроков «Монако» — 6,93, лучшая оценка игроков «Лилля» — 7,49). Александр провёл на поле весь матч, на его счету два удара по воротам (оба в створ), две передачи под удар, четыре выигранных верховых единоборства, две успешные обводки, два отбора и 55 передач с точностью 87,3%.

С 61-й минуты монегаски играли в меньшинстве после второй жёлтой карточки правого защитника Джордана Тезе.

Видео: В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10