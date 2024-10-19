Сергей Ташуев — об игре «Ахмата»: в голове не укладывается, просто не веришь в это всё

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал домашнее поражение от воронежского «Факела» (2:3) в матче 12-го тура РПЛ. Решающий гол в добавленное время бело-зелёные пропустили, играя в численном большинстве.

«При счёте 2:1 мы правильно играли, оказывали постоянно давление и могли забить третий гол, но мяч не летел в ворота. Не понимаю, зачем в своей штрафной втроем бросаться на одного игрока, когда на тренировках пояснял, что один атакует, другой — страхует. Нам не надо проявлять эмоции, у нас все – опытные футболисты, поигравшие много лет. В голове не укладывается, просто не веришь в это всё.

У них есть нападающие Марков и Каштанов, у нас – ни одного. Большое уважение Талалу: забил трудовой гол, старался, но, когда сломался Лечи, ему стало сложно передвигаться и в нападение ушёл Луна, который далеко не форвард. Тяжело без группы атаки, мы просто не можем зацепиться мяч, как это получалось условно у Маркова и Каштанова. Упустили победу с «Крыльями Советов», сегодня проиграли сопернику, игравшему вдесятером. Вроде шла игра, она была нашей, но отдаём её так бездарно. Стыдно перед людьми. Остаётся только работать, чтобы пробить эту стену», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат» замыкает турнирную таблицу РПЛ с шестью очками в 12 матчах и остаётся единственным клубом лиги, нкн одержавшим ни одной победы. Сергей Ташуев после 7-го тура РПЛ сменил на посту главного тренера грозненцев Магомеда Адиева, под руководством 65-летнего специалиста бело-зелёные набрали одно очко в пяти матчах.

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