Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментарий главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева после домашнего поражения от «Факела» (2:3)

Сергей Ташуев — об игре «Ахмата»: в голове не укладывается, просто не веришь в это всё
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал домашнее поражение от воронежского «Факела» (2:3) в матче 12-го тура РПЛ. Решающий гол в добавленное время бело-зелёные пропустили, играя в численном большинстве.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
Факел
Воронеж
1:0 Талал – 13'     1:1 Каштанов – 16'     2:1 Камилов – 33'     2:2 Марков – 77'     2:3 Каштанов – 90+4'    
Удаления: нет / Дзиов – 84'

«При счёте 2:1 мы правильно играли, оказывали постоянно давление и могли забить третий гол, но мяч не летел в ворота. Не понимаю, зачем в своей штрафной втроем бросаться на одного игрока, когда на тренировках пояснял, что один атакует, другой — страхует. Нам не надо проявлять эмоции, у нас все – опытные футболисты, поигравшие много лет. В голове не укладывается, просто не веришь в это всё.

У них есть нападающие Марков и Каштанов, у нас – ни одного. Большое уважение Талалу: забил трудовой гол, старался, но, когда сломался Лечи, ему стало сложно передвигаться и в нападение ушёл Луна, который далеко не форвард. Тяжело без группы атаки, мы просто не можем зацепиться мяч, как это получалось условно у Маркова и Каштанова. Упустили победу с «Крыльями Советов», сегодня проиграли сопернику, игравшему вдесятером. Вроде шла игра, она была нашей, но отдаём её так бездарно. Стыдно перед людьми. Остаётся только работать, чтобы пробить эту стену», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат» замыкает турнирную таблицу РПЛ с шестью очками в 12 матчах и остаётся единственным клубом лиги, нкн одержавшим ни одной победы. Сергей Ташуев после 7-го тура РПЛ сменил на посту главного тренера грозненцев Магомеда Адиева, под руководством 65-летнего специалиста бело-зелёные набрали одно очко в пяти матчах.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Провал Лички, слёзы Осинькина, головоломка Станковича. ПЛН #82

Материалы по теме
«Факел» вдесятером вырвал победу у «Ахмата» в концовке сверхрезультативного матча РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android