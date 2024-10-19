Тен Хаг отреагировал на решение руководства «МЮ» отказаться от выплат Фергюсону

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал решение руководства английского клуба перестать платить деньги бывшему наставнику Алексу Фергюсону.

«Конечно, это влияет на нас. Сэр Алекс – это «Манчестер Юнайтед». Он сделал клуб таким, каким его все знают сейчас. На данный момент мы не можем соответствовать стандартам, которые установил сэр Алекс, но нам всё равно удаётся выигрывать трофеи. Фергюсон хочет видеть «Манчестер Юнайтед» побеждающим. Уверен, он всегда готов дать совет, и в ближайшее время нам это определённо понадобится, как и на протяжении всех двух с половиной лет, что я здесь работаю», – приводит слова тен Хага журналист Саймон Стоун в соцсетях.

Напомним, шотландец, ранее тренировавший «Манчестер Юнайтед», последние годы работал послом клуба и получал за это зарплату. В рамках оптимизации расходов «красные дьяволы» решили прекратить платить ему деньги.