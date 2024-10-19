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«Зенит» повторил рекорд чемпионата России

«Зенит» повторил рекорд чемпионата России
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18 октября состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» В Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Зенит» одержал победу со счётом 5:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

Как сообщает Opta, «Зенит» девять раз сыграл на ноль в новом сезоне РПЛ — это повторение рекорда чемпионата России по сухим матчам после первых 12 туров сезона. Последним такой результат показывал «Рубин» в 2010 году.

В следующем матче «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом» в рамках Фонбет Кубка России, а тольяттинский «Акрон» встретится с казанским «Рубином».

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