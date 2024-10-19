«Зенит» повторил рекорд чемпионата России

18 октября состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» В Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Зенит» одержал победу со счётом 5:0.

Как сообщает Opta, «Зенит» девять раз сыграл на ноль в новом сезоне РПЛ — это повторение рекорда чемпионата России по сухим матчам после первых 12 туров сезона. Последним такой результат показывал «Рубин» в 2010 году.

В следующем матче «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом» в рамках Фонбет Кубка России, а тольяттинский «Акрон» встретится с казанским «Рубином».

Самые титулованные футбольные клубы России: