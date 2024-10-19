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Дмитрий Пятибратов прокомментировал выездную победу «Факела» в меньшинстве над «Ахматом»

Дмитрий Пятибратов прокомментировал выездную победу «Факела» в меньшинстве над «Ахматом»
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал комментарий по итогам гостевого матча 12-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом», в котором воронежцы одержали волевую победу со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
Факел
Воронеж
1:0 Талал – 13'     1:1 Каштанов – 16'     2:1 Камилов – 33'     2:2 Марков – 77'     2:3 Каштанов – 90+4'    
Удаления: нет / Дзиов – 84'

«Очень сложный поединок. Мы прекрасно представляли себе силу игроков соперника, мы очень тщательно готовились к этому матчу. Очень классный подбор игроков в „Ахмате“, что, в принципе, ребята (имею в виду соперника) и продемонстрировали. Такой мужской поединок, жёсткий, агрессивный, драматургия до последней минуты, и мы уже в меньшинстве в самой концовке смогли забить мяч — значит, мы его заслужили. Мы сегодня были командой, которая приехала сюда за победой, нам нужны очки. Мы терпели без мяча, мы были агрессивны в обороне, ну и сегодня мне понравилась реакция в перерыве: они не смирились с тем, что мы проигрываем, не было упаднических настроений, и они заслужили то, что произошло в концовке», — приводит слова Пятибратова пресс-служба «Факела».

Победный гол на 90+4-й минуте футболисты «Факела» забили, играя в численном меньшинстве после удаления на 84-й минуте защитника Макса Дзиова.

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