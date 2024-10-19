Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин признался, что страдал от звёздной болезни.

«Звёздную болезнь никто не отменял. Звёздная болезнь настолько сильным комом нахлабучивает тебя буквально на утро, когда ты осознаёшь, что ты высокооплачиваемый, лучший футболист России, тебя узнают на улице, у тебя появляется машина. И вот здесь ты тут же снижаешь требования к себе, что влечёт за собой определённые последствия для тебя лично как игрока.

Если бы я не возомнил себя крутым, офигенным футболистом, то я бы не оказался в «Бордо». Но так как требования к себе были высокие и хотелось достигать, а Франция — это мечта, всё говорило за то, что надо ехать туда. И когда ты оказываешься во Франции, получаешь мяч в пол-оборота, а там уже кто-то у тебя отбирает, ты думаешь: «Ёлки-палки, таких футболистов, как ты, тут пруд пруди». И заново нужно перестраиваться», — сказал Смертин в интервью на YouTube-канале Okko Спорт.

Напомним, российский полузащитник выступал в составе «Локомотива» с 1999 по 2000 год, а затем перешёл во французский «Бордо», где играл до 2003 года. За этот период он принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

В 2003 году Смертин перешёл из французского клуба в английский «Челси», игроком которого он являлся до 2006 года. За это время он сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В составе лондонского клуба российский полузащитник стал чемпионом Англии. Это произошло в сезоне-2004/2005. В 2005 году Смертин в составе «Челси» выиграл Кубок лиги.

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