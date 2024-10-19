Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола заявил о желании тренировать сборную

Хосеп Гвардиола заявил о желании тренировать сборную
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что намерен возглавить одну из национальных команд в будущем.

«Да, однажды я бы хотел потренировать национальную команду в своей карьере», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» ждёт историческое лето. По будущему Гвардиолы теперь ещё больше вопросов
«Манчестер Сити» ждёт историческое лето. По будущему Гвардиолы теперь ещё больше вопросов

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android