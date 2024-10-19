Хосеп Гвардиола заявил о желании тренировать сборную

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что намерен возглавить одну из национальных команд в будущем.

«Да, однажды я бы хотел потренировать национальную команду в своей карьере», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: