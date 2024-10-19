Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карсдорп поделился воспоминаниями о своём конфликте с Моуринью в «Роме»

Карсдорп поделился воспоминаниями о своём конфликте с Моуринью в «Роме»
Комментарии

Защитник ПСВ Рик Карсдорп вспомнил о своём конфликте с португальским специалистом Жозе Моуринью в «Роме».

«Он восемь раз назвал меня предателем в раздевалке, но публично он не должен был этого делать. Он совершил ошибку и не извинился передо мной… Но он не такой человек. У меня в телефоне сохранились весёлые разговоры с Моуринью, так что я был удивлен его поведением", — приводит слова Карсдорпа Marca.

Напомним, «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью 16 января. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

Материалы по теме
Погба: наши отношения с Моуринью были как у парня с девушкой

Моуринью оскорбил судью после финала Лиги Европы:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android