Карсдорп поделился воспоминаниями о своём конфликте с Моуринью в «Роме»

Защитник ПСВ Рик Карсдорп вспомнил о своём конфликте с португальским специалистом Жозе Моуринью в «Роме».

«Он восемь раз назвал меня предателем в раздевалке, но публично он не должен был этого делать. Он совершил ошибку и не извинился передо мной… Но он не такой человек. У меня в телефоне сохранились весёлые разговоры с Моуринью, так что я был удивлен его поведением", — приводит слова Карсдорпа Marca.

Напомним, «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью 16 января. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

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