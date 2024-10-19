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Головин вошёл в топ-5 «гвардейцев» «Монако» в Лиге 1 в XXI веке, опередив Фабиньо

Головин вошёл в топ-5 «гвардейцев» «Монако» в Лиге 1 в XXI веке, опередив Фабиньо
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28-летний российский атакующий полузащитник Александр Головин вышел на чистое пятое место в списке игроков «Монако» с наибольшим количеством матчей во французской Лиге 1 в XXI веке, сообщает официальный аккаунт монегасков в социальной сети X. После участия в игре 8-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лилль» (0:0) на счету Головина 168 матчей в Лиге 1, что позволило ему оторваться от оставшегося шестым бразильского хавбека Фабиньо (167 матчей).

Лидирующие позиции в топе «гвардейцев» монегасков в чемпионате Франции в XXI веке занимают итальянский голкипер Флавио Рома (204), хорватский вратарь Даниэль Субашич (192), аргентинский опорный хавбек Лукас Бернарди (178) и французский защитник Гаэль Живе (177).

Александр Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года.

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Турнирная таблица Лиги 1

Видео: Головин и Минамино провели челлендж на тренировке «Монако»

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