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Эдинсон Кавани назвал самых одарённых футболистов

Эдинсон Кавани назвал самых одарённых футболистов
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Нападающий «Бока Хуниорс» Эдинсон Кавани сравнил свои выступления с игрой футболистов исключительного класса.

«Честно говоря, я не считаю себя футбольным гением. Гении – это Месси, Неймар, Роналдиньо и Марадона. Я старательный игрок, который оттачивает своё мастерство. У меня есть жажда голов, я всегда стремлюсь к славе и самосовершенствованию. Жертвы окупаются», – приводит слова Кавани ESPN.

Уругвайский футболист выступает в составе «Бока Хуниорс» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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