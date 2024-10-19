Бекхэм: люди приходили на «Бернабеу», чтобы посмотреть, как Зидан контролирует мяч

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился впечатлениями от совместной игры с бывшим футболистом сборной Франции Зинедином Зиданом в мадридском «Реале».

«Зидан не только один из лучших футболистов, с которыми я играл, один из тех, кто наиболее усердно тренировался, но также и просто крутой парень. Люди приходили на «Бернабеу» для того, чтобы посмотреть на то, как он контролирует мяч. Это как наблюдать за балериной, он играл очень элегантно, элегантность была у него во всём», — сказал Бекхэм в подкасте Рио Фердинанда.

Ранее Зинедин Зидан также возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский специалист стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

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