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ФИФА пригласит команду Месси «Интер Майами» на Клубный чемпионат мира — Marca

ФИФА пригласит команду Месси «Интер Майами» на Клубный чемпионат мира — Marca
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Клуб американской МЛС «Интер Майами», за который выступает 37-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, будет приглашён ФИФА на Клубный чемпионат мира — 2025, сообщает Marca. Турнир пройдёт летом 2025 года в США и станет первым в истории клубным ЧМ, сыгранным в новом формате с участием 32 клубов.

По данным испанского издания, ФИФА планирует отдать «Интер Майами» единственную квоту от страны-организатора, не дожидаясь определения чемпиона МЛС. Сообщается, что в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

За тур до завершения регулярного чемпионата МЛС набравший 71 очко в 33 матчах «Интер Майами» гарантированно станет лучшим клубом лиги по его итогам. При этом чемпион МЛС определяется по результатам плей-офф.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС

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