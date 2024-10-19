Дмитрий Пятибратов: хотелось бы, чтобы «Факел» не был «калифом на час»

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов дал комментарий по итогам гостевого матча 12-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (3:2) с победным голом в меньшинстве в добавленное время.

«Сегодня были видны наша идея, наше стремление. Когда есть единство, когда есть самоотверженность, когда люди жертвуют личным ради общества — это всегда будет приносить результат. Но я хотел бы сразу сказать — понимаю, что очень сложно такие победы на поток поставить, но надо об этом мечтать. Хотелось бы, чтобы мы не были такой командой, как говорят — »калиф на час". Нужно стабильно стараться набирать очки, и если мы с таким же желанием, страстью, будем работать в каждом матче — я думаю, что мы скоро исправим ситуацию, когда мы вынуждены находиться пока внизу турнирной таблицы", — приводит слова Пятибратова пресс-служба «Факела».

Благодаря этой победе «Факел» набрал 10 очков в 12 матчах и поднялся в турнирной таблице РПЛ на 13-е место, не покинув зону стыковых матчей.

Видео: Очереди у стадиона «Факела»