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Каррагер назвал игрока, который помог бы «Ливерпулю» стать чемпионом

Каррагер назвал игрока, который помог бы «Ливерпулю» стать чемпионом
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Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил, что полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер мог бы помочь «красным» в борьбе за чемпионство.

«Если бы Палмер выступал за «Ливерпуль», Арне Слот с высокой вероятностью завершил бы свой дебютный сезон победителем Премьер-лиги», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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