Карло Анчелотти высказался о скандале с Мбаппе и изнасилованием

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем своей команды Килиане Мбаппе. Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе обвинили в изнасиловании.

«Я здесь не для того, чтобы говорить о спекуляциях. Я просто сосредотачиваюсь на его работе. Этот перерыв очень хорошо помог ему, и у него были свои выходные. Я не слушаю внешних спекуляций. На игрока это вообще не влияет. Его дни отдыха были расписаны и каждый сам выбирал, чем хочет заниматься. Я уехал в Лондон на 2 дня и ни у кого не спрашивал разрешения. У меня нет туристического агентства, чтобы организовывать поездки для игроков», – приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Сегодня, 19 октября «Реал» сыграет в гостях с «Сельтой». Матч состоится в рамках Ла Лиги и начнётся в 22:00 мск.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе