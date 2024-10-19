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Анчелотти отреагировал на назначение Томаса Тухеля в сборную Англии

Анчелотти отреагировал на назначение Томаса Тухеля в сборную Англии
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал назначение Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии.

«В этом нет ничего неправильного для английской команды. Они выбрали очень хорошего и тактически сильного тренера. Я желаю ему всего лучшего», – приводит слова Анчелотти Marca.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария». Также он тренировал «Челси», «ПСЖ», «Боруссию» Дортмунд и «Майнц», работал в системах «Аугсбурга» и «Штутгарта».

Напомним, целый ряд английских легенд футбола высказались против назначения Тухеля, так как специалист не является англичанином.

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