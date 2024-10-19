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Полузащитник «Интера» Чалханоглу может получить необычную дисквалификацию

Полузащитник «Интера» Чалханоглу может получить необычную дисквалификацию
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Турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу может быть дисквалифицирован за встречи с ультрас команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Хакан давал показания насчёт арестов лидеров ультрас «Милана» и Интера (Curva Nord и Curva Sud), обвиняемых в вымогательстве денег от продажи билетов на «Сан Сиро» и других преступлениях. Чалханоглу признался, что общался с лидерами ультрас «Интера», несмотря на то, что клуб советовал избегать такого типа встреч. Футболист не находится под следствием, как и его партнёры по команде.

В итоге Хакан может получить дисквалификацию на один или несколько матчей, если признают, что он нарушил статью 25 Кодекса спортивной юстиции и, в частности, пункт 10, согласно которому игрокам запрещается иметь отношения с представителями групп или группами болельщиков, которые не входят в ассоциации, аффилированные с клубами. За нарушение этого правила также предусмотрен штраф в размере 20 тысяч евро.

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