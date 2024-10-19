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Сергей Шавло: привезти 32-летнего Жозе за немаленькие деньги — ошибка «Спартака»

Сергей Шавло: привезти 32-летнего Жозе за немаленькие деньги — ошибка «Спартака»
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о переходе к красно-белым из испанского «Бетиса» в июле 2024 года 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе.

«Они подобрали нормального игрока — бразилец с хорошими показателями в Испании. Там серьёзная лига, и он забивал и отдавал. Но прежде чем его привезти, должны были узнать, в каком он состоянии. Надо ли его готовить или он сможет играть сразу. Тут была допущена ошибка — привезти 32-летнего игрока за немаленькие деньги, которого ещё нужно готовить… Возможно, до конца и не подготовят. Одно дело — играть в Испании, другое — в России. Уровень игроков отличается, плюс лишний вес у него. В «Спартаке» надо прессинговать, Станкович заставляет двигаться, а он не готов.

Да, забил с «Динамо», решил исход. Психологически стало легче, но физика страдает. Жозе — мощный нападающий. У него нет скорости Угальде или Николсона. По типажу он ближе к Левандовскому: особо не бегает, игрок штрафной площадки. Станкович заставляет высоко прессинговать, а для этого надо иметь физическую подготовку. Посмотрим, как будет. Желаю Виллиану восстановиться», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В составе московского «Спартака» Виллиан Жозе провёл девять матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом в Кубке России.

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