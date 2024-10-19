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Хаби Алонсо может возглавить «Манчестер Сити», сменив на этом посту Гвардиолу

Хаби Алонсо может возглавить «Манчестер Сити», сменив на этом посту Гвардиолу
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«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру главного тренера «Байера» Хаби Алонсо взамен Хосепу Гвардиоле, если испанец покинет клуб летом, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство «Манчестер Сити» уже начало поиск вариантов замены Пепу Гвардиоле, у которого заканчивается контракт в конце сезона. Среди потенциальных кандидатов значится Хаби Алонсо.

Алонсо может покинуть немецкий клуб после завершения сезона-2024/25. Ранее сообщалось, что среди кандидатов также находится главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим.

Гвардиола был назначен на пост главного тренера «Манчестер Сити» летом 2016 года. Хаби Алонсо в прошлом сезоне выиграл с «Байером» Бундеслигу и Кубок Германии.

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