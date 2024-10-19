«Моуринью и Анчелотти делают то же самое». Лукаку рассказал о тактике Антонио Конте

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку рассказал о тактической работе главного тренера клуба Антонио Конте и первых тренировках в «Интере» под его руководством.

«Конте тогда сказал мне прямо в лицо: «Послушай, в моей системе игры нельзя слишком долго держать мяч, его нужно немедленно возвращать, не нужно играть как Лаутаро. С этого момента мы с Лаутаро знали, что должны передавать мяч друг другу и что наши качества идеально сочетаются.

Теперь то же самое с Кварацхелией. Это то, что может сделать Конте: он создаёт своего рода партнёрство между игроками. То же самое происходит и с Мактоминеем.

Самое прекрасное в нём то, что он действительно правильный человек. Я думаю, что его тренерский подход великолепен. То, как он сплачивает команду…

Гвардиола тоже так делает, и Клопп, Моуринью и Анчелотти тоже. Они отличные менеджеры. Если посмотреть на побеждающие команды, то всегда найдётся тренер, у которого есть хороший тактический план, но, прежде всего, он может создать сплочённую команду», — приводит слова Лукаку Football Italia.

Напомним, в текущем сезоне на счету Лукаку три гола и четыре ассиста в пяти матчах за «Наполи» в Серии А.

Сколько зарабатывают футболисты