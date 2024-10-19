«Зенит» создал 16 голевых моментов в матче РПЛ с «Акроном»

Статистический оператор «РУСТАТ» опубликовал статистику матча 12-го тура РПЛ «Акрон» — «Зенит», который завершился разгромной победой гостей со счётом 5:0.

Сине-бело-голубые создали в этой встрече 16 голевых моментов против пяти у «Акрона» и нанесли 20 ударов по воротам (12 в створ) при 14 (пяти в створ) в исполнении красно-чёрных. Показатель ожидаемых голов xG составил 1,31 для тольяттинцев и 2,74 для петербуржцев. При этом гости больше владели мячом (64% времени против 36%).

Победа над «Акроном» позволила «Зениту» набрать 29 очков в 12 матчах и возглавить чемпионскую гонку, но у отстающих на два очка «Краснодара» и «Локомотива» есть по игре в запасе.

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