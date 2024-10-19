Гвардиола эмоционально отреагировал на уход спортивного директора «Ман Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе спортивного директора Чики Бегиристайна, который должен покинуть клуб в конце сезона.

«Часть меня уходит. Уходит друг, архитектор одной из лучших команд в истории «Барселоны» и того, что он сделал здесь… Я давно знал о его уходе и очень благодарен за его работу. Мне будет не хватать его за его уверенность, за баланс, который он мне дал. Когда дела шли не очень хорошо и я хотел всё бросить, он всегда был рядом, Чики очень помог мне в Барселоне, помог и здесь. Клуб очень хорошо структурирован, сейчас нам нужно двигаться вперёд», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Бегиристайн занимал должность спортивного директора «Сити» с 2012 года. До этого с 2003-го по 2010-й он работал в «Барселоне». И в Каталонии, и в Англии Чики пересекался с Хосепом Гвардиолой. Именно Бегиристайн назначил Пепа главным тренером «Барсы». А ранее они вместе играли за клуб с 1990 по 1995 год, за полем сохраняя дружеские отношения.

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