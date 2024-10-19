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Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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Сергей Шавло назвал главную проблему Станковича в «Спартаке»

Сергей Шавло назвал главную проблему Станковича в «Спартаке»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло назвал главную проблему главного тренера Деяна Станковича в клубе.

«Что-то меняется в лучшую сторону. Да, в таблице немного ухудшили положение, но по пропущенным мячам мы в хорошем состоянии — раньше пропускали больше. В первых играх пропустили три-четыре мяча. Качественных игроков достаточно в центральной зоне, но из них надо выбрать, кто останется. Мне кажется, что перебор на позицию даже с учётом травмированных. Четыре футболиста в центральную зону — это многовато. Одна из основных проблем Станковича — выбор оптимального состава.

В атаке же сначала всё было хорошо, забивали, а потом произошла засуха. Вроде в последних играх дали надежду, что налаживается. Главная задача Станковича сейчас — сбалансировать нападение и оборону. Максименко играет хорошо, стабильно, а вот в защите такого пока нет. Пару-тройку раз за матч Саша выручает», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Сорванная закупка «Спартака» и трансферы топов РПЛ. ПЛН #79

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