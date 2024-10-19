Шавло провёл аналогии между переходами из «Спартака» в «Зенит» Соболева и Быстрова

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло сравнил переходы из московского клуба в «Зенит» Владимира Быстрова и Александра Соболева.

«Прийти в стан футбольного соперника, с которым не самые лучшие отношения у «Спартака», сложно. Видели это на примере Быстрова, который приходил к нам, а потом опять вернулся, но он питерский. К Соболеву другое отношение. Ему сложно войти. Надо забивать. Радимов правильно сказал, что Саша должен забивать в каждой игре по одному-два мяча, чтобы его признали. Он профессионал и должен выполнять свою работу, хотя психологически будет сложно. Хорошие качества у него есть, и в «Спартаке» он это в лучших матчах демонстрировал. Но вот последние игры у нас у Соболева были не самые удачные. Может, уже не хотел оставаться в “Спартаке”, вот и пошёл за чемпионством. Но будет ли он играть? Сидеть в таком возрасте сложно, а конкуренция там другая», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» нынешним летом.

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