В «Ливерпуле» высказались о возможном уходе из клуба Трента, ван Дейка и Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался на тему слухов вокруг ухода из команды лидеров клуба. Напомним, различные СМИ сообщают о том, что по окончании сезона мерсисайдцев могут покинуть Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк.

«Я думаю, вы недооцениваете наших игроков. Эти игроки привыкли, что их ежедневно связывают со всеми ведущими клубами, независимо от того, есть у них контракты или нет.

Если вы думаете, что их беспокоит этот интерес, то вы не отдаёте должное тому, насколько они сильны морально. Это часть нашей работы. Это часть мира, в котором мы живём. Просто сосредоточьтесь на том, что вам нужно сделать.

Возможно, если вам 17 или 18 лет, это может быть для вас сложно. Но Трент выиграл лигу, выиграл Лигу чемпионов; Вирджил и Мо тоже. Я не думаю, что это проблема для них, и это то, что мы видим на данный момент, потому что они играют действительно хорошо», — приводит слова Слота Reuters.

В это воскресенье, 20 октября, «Ливерпуль» в рамках АПЛ примет на своём поле «Челси». Начало матча — в 18:30 мск.

Перформанс болельщиков «Ливерпуля» в честь Клоппа