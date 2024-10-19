Сергей Шавло рассказал, как наказывали в «Спартаке» за лишний вес в 1980-е

Экс-полузащитник московского «Спартака», чемпион СССР Сергей Шавло рассказал, какие наказания применяли к футболистам за непрофессиональное поведение во времена его игровой карьеры.

«Учитывая наши финансовые условия, не было такого. Могли премии лишить, но такое бывало редко. Да, проверяли давление, вес, но запредельных проблем не было. Могли пожурить, не поставить в основной состав в отдельной игре. Сейчас у каждого игрока есть контракт, в котором прописаны условия и зарплата. Если не выполняешь обязательства, не следуешь дисциплине — штраф. А как по-другому? С такими условиями и зарплатами только так и надо, иначе не сможешь управлять игроками. Это раньше была только зарплата, даже контрактов не было. Могли сказать: “Ты нам не подходишь, ищи другую команду”. Не было ни менеджеров, никого. Если знали, что достойный игрок, могли другие команды перехватить. А так ты предоставлен сам себе, за руку никто не водил.

Если сегодня не выполняют обязанности, надо штрафовать. Африканцы и бразильцы часто с опозданием возвращаются из отпуска. Говорят, что-то случилось, а после оказывается, что ничего и не было. Если ты валяешь дурака, когда другие работают, будь добр заплатить», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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