Роналду принёс победу «Аль-Насру», яркая игра Наместникова в матче НХЛ. Главное к утру

Португальский форвард Криштиану Роналду принёс «Аль-Насру» победу в матче с «Аль-Шабабом», забив на 90+7-й минуте, гол и три голевые передачи российского форварда Владислава Наместникова помогли «Виннипегу» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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