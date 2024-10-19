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19 октября, главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, Формула-1, КХЛ, фигурное катание

Роналду принёс победу «Аль-Насру», яркая игра Наместникова в матче НХЛ. Главное к утру
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Португальский форвард Криштиану Роналду принёс «Аль-Насру» победу в матче с «Аль-Шабабом», забив на 90+7-й минуте, гол и три голевые передачи российского форварда Владислава Наместникова помогли «Виннипегу» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Роналду помог «Аль-Насру» вырвать победу в конце матча с «Аль-Шабабом».
  2. «Виннипег» переиграл «Сан-Хосе» в матче с голом и ассистентским хет-триком Наместникова.
  3. Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США, Расселл — 2-й, Норрис — 4-й.
  4. Хаби Алонсо может возглавить «Манчестер Сити», сменив на этом посту Гвардиолу.
  5. Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» одержать победу в матче с «Питтсбургом».
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