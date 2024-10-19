Наиль Умяров рассказал, благодаря чему ему удалось забить в матче РПЛ «Спартак» — «Ростов»

Опорный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал свой гол в домашнем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0).

«Сработал наш прессинг. В начале матча он у нас не совсем получался, и «Ростов» дважды успешно из-под него выходил. Причем так же — через вратаря на опорного, потом во фланг. И получилось, что я прочитал момент за доли секунды, поверил, что успею. Побежал, бросился в подкат. С одной стороны, повезло. С другой — наверное, вернулось за работу, которую проделал в том эпизоде», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

На 29-й минуте матча 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» при счёте 0:0 опорный полузащитник красно-белых Наиль Умяров прервал в подкате поперечный пас в касание хавбека дончан Данила Глебова. От ноги Умярова мяч отскочил в сетку ворот, покинутых голкипером Даниилом Одоевским для выполнения передачи на Глебова.

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