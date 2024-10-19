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Наиль Умяров рассказал, благодаря чему ему удалось забить в матче РПЛ «Спартак» — «Ростов»

Наиль Умяров рассказал, благодаря чему ему удалось забить в матче РПЛ «Спартак» — «Ростов»
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Опорный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал свой гол в домашнем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

«Сработал наш прессинг. В начале матча он у нас не совсем получался, и «Ростов» дважды успешно из-под него выходил. Причем так же — через вратаря на опорного, потом во фланг. И получилось, что я прочитал момент за доли секунды, поверил, что успею. Побежал, бросился в подкат. С одной стороны, повезло. С другой — наверное, вернулось за работу, которую проделал в том эпизоде», — приводит слова Умярова официальный сайт «Спартака».

На 29-й минуте матча 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» при счёте 0:0 опорный полузащитник красно-белых Наиль Умяров прервал в подкате поперечный пас в касание хавбека дончан Данила Глебова. От ноги Умярова мяч отскочил в сетку ворот, покинутых голкипером Даниилом Одоевским для выполнения передачи на Глебова.

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