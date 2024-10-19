«Монако» Александра Головина не проигрывает с прошлого сезона, серия составляет 13 матчей

Выступающий во французской Лиге 1 «Монако» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции и во всех турнирах, сыграв на своём поле вничью (0:0) с «Лиллем». После этой встречи серия монегасков без поражений составляет 11 игр в национальном первенстве (девять побед, две ничьих) и 13 игр во всех турнирах (10 побед, три ничьих).

В текущем сезоне «Монако» не проиграл ни разу, выступая в двух турнирах — Лиге 1 (восемь матчей) и Лиге чемпионов (два матча). Последнее поражение монегасков в официальной встрече состоялось 28 апреля 2024 года — на выезде от «Лиона» (2:3) в чемпионате Франции.

Ранее стало известно, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил лучшую статистическую оценку в матче с «Лиллем».

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