Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «МЮ» недовольны увольнением ряда сотрудников, давно работающих в клубе — ESPN

Игроки «МЮ» недовольны увольнением ряда сотрудников, давно работающих в клубе — ESPN
Комментарии

Многие футболисты «Манчестер Юнайтед» были разочарованы решением нового совладельца клуба уволить ряд сотрудников, давно работающих в нём. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, у футболистов вызвал гнев не только сам факт увольнения этих сотрудников, но и то, как с ними обошлись после этого. Например, новые боссы «Манчестер Юнайтед» уволили рабочего, который трудился в клубе более 30 лет. Его никто не поблагодарил за работу в стане «красных дьяволов». В свой последний день в клубе этот сотрудник занимался уборкой территории со слезами на глазах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уволил несколько сотрудников с целью оптимизации расходов.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Аморима в качестве замены для тен Хага — Плеттенберг

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android