Игроки «МЮ» недовольны увольнением ряда сотрудников, давно работающих в клубе — ESPN

Многие футболисты «Манчестер Юнайтед» были разочарованы решением нового совладельца клуба уволить ряд сотрудников, давно работающих в нём. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, у футболистов вызвал гнев не только сам факт увольнения этих сотрудников, но и то, как с ними обошлись после этого. Например, новые боссы «Манчестер Юнайтед» уволили рабочего, который трудился в клубе более 30 лет. Его никто не поблагодарил за работу в стане «красных дьяволов». В свой последний день в клубе этот сотрудник занимался уборкой территории со слезами на глазах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уволил несколько сотрудников с целью оптимизации расходов.

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