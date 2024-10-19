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Расписание матчей РПЛ 19 октября

Расписание матчей РПЛ 19 октября
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Сегодня, 19 октября, в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Суббота, 19 октября:

  • 14:00 мск. «Пари НН» — «Ростов»;
  • 16:30 мск. «Спартак» — «Краснодар»;
  • 16:30 мск. «Химки» — «Локомотив»;
  • 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — ЦСКА.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 12 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 27 очков в 11 встречах. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», который набрал 27 очков после 11 матчей.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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