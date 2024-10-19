Расписание матчей 15-го тура Первой лиги

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Сегодня, 19 октября, стартует 15-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Суббота, 19 октября:

17:00 мск. «Черноморец» — «Нефтехимик»;

17:00 мск. «Ротор» — «КАМАЗ»;

17:00 мск. «Сочи» — «Родина».

Воскресенье, 20 октября:

9:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Урал»;

10:00 мск. «Енисей» — «Уфа»;

12:30 мск. «Сокол» — «Алания»;

15:00 мск. «Шинник» — «Балтика».

Понедельник, 21 октября:

17:00 мск. «Тюмень» — «Торпедо»;

19:00 мск. «Чайка» — «Арсенал».

После 14 сыгранных туров первое место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков. На второй строчке находится тульский «Арсенал» (26). Тройку лидеров замыкает «Урал» (25).