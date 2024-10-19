Тен Хаг — о 14-м месте «МЮ» в АПЛ: не рады из-за этого, но мы делаем правильные шаги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно того, что «красные дьяволы» занимают 14-е место в чемпионате Англии после семи туров.

«Мы спокойны, но не счастливы. Никто: ни игроки, ни персонал, ни руководство, ни совет директоров — не доволен этим положением, но мы знаем, что делаем.

Нам известно о причинах, по которым нужно что-то менять. Однако сохраняем спокойствие относительно своей стратегии и убеждённость, что движемся в правильном направлении и можем сделать сезон успешным.

Внутри [команды] я вижу хорошие закономерности, правильные шаги, которые подтверждают, что мы движемся в верном направлении. Но таблица не лжёт — наше положение недостаточно хорошее», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

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