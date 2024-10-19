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Шавло: если бы у Джикии была возможность уехать за рубеж, он так и сделал бы

Шавло: если бы у Джикии была возможность уехать за рубеж, он так и сделал бы
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Бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака», чемпион СССР и Австрии Сергей Шавло высказался о переходе защитника Георгия Джикии из «Спартака» в «Химки».

«Мы не знаем, какие финансовые условия выдвигал Георгий. Не все команды могут пригласить игрока из «Спартака». Думаю, были определённые проблемы. Если бы у Георгия была возможность уехать за рубеж, наверное, так и сделал бы. «Химки» сейчас в своём привычном состоянии — всё время у них перемены. Вроде набрали игроков, испанский тренер, начали неплохо, но в последних матчах многовато пропустили. Джикия пока до конца не готов. У него травмы были последнее время, практики игровой не хватало. Хочется пожелать ему удачи. В «Спартаке» он был ведущим исполнителем, играл в сборной России. Хочется, чтобы набрал форму. Своим опытом Георгий может помочь команде и в раздевалке», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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