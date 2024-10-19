«Химки» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 11 сыгранных матчей подмосковные «Химки» набрали восемь очков и на данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на третьей строчке.