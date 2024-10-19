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Расписание матчей Первой лиги 19 октября

Расписание матчей Первой лиги 19 октября
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Сегодня, 19 октября, в 15-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Футбол. Первая лига. Расписание на 19 октября:

  • 17:00 мск. «Черноморец» — «Нефтехимик»;
  • 17:00 мск. «Ротор» — «КАМАЗ»;
  • 17:00 мск. «Сочи» — «Родина».

В воскресенье, 20 октября, в Первой лиге состоятся ещё четыре встречи, а весь тур продлится до понедельника, 21 октября.

После 14 сыгранных туров первое место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков. На второй строчке находится тульский «Арсенал», также набравший 26 очков. Тройку лидеров замыкает «Урал» с 25 очками.

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