Расписание матчей Первой лиги 19 октября

Сегодня, 19 октября, в 15-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Футбол. Первая лига. Расписание на 19 октября:

17:00 мск. «Черноморец» — «Нефтехимик»;

17:00 мск. «Ротор» — «КАМАЗ»;

17:00 мск. «Сочи» — «Родина».

В воскресенье, 20 октября, в Первой лиге состоятся ещё четыре встречи, а весь тур продлится до понедельника, 21 октября.

После 14 сыгранных туров первое место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков. На второй строчке находится тульский «Арсенал», также набравший 26 очков. Тройку лидеров замыкает «Урал» с 25 очками.